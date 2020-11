Pedro e Smalling, gli intoccabili di Fonseca

In un primo posto che dista attualmente appena tre punti c'è impresso fortemente il marchio di fabbrica di Pedro e Smalling, in grado di accrescere anche lo spessore internazionale. Pedro è diventato subito l'intoccabile di Fonseca . A 33 anni ha giocato più di tutti ( 741' ), precedendo Mkitaryan (732') nella classifica dei più utilizzati. Così come Smalling ha subito risistemato un reparto difensivo molto giovane completandolo con la sua esperienza. Da quando è tornato a Roma, in 4 partite giocate la squadra ha subito una sola rete .

La gestione delle energie di Fonseca

Non a caso i due acquisti più fortemente voluti da Fonseca, che ha gestito in Europa League le risorse tecniche attraverso il più ampio turn over tra le squadre italiane, arrivando a cambiare 9 giocatori. Utilizzando, di conseguenza, meno sostituzioni di tutti in campionato (solo 21 fino a questo momento). In un mix tra under 21 e over 30 in cui gli esempi carismatici da seguire sono ben chiari a tutti: sia in difesa con l'ex capitano del Manchester United che in attacco con il calciatore più titolato dell'intera rosa.