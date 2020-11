5/18

SO' GRECHE - Dopo il successo del primo film torna al cinema con Bianco, rosso e Verdone (1981), Borotalco appunto (1982) e Acqua e sapone (1983). Tra i personaggi più amati della trilogia ci sono la Sora Lella Fabrizi e Mario Brega, che aveva conosciuto a casa di Sergio Leone, primo produttore di Verdone. Padre di Ruggero ("Fascio a me? Io so' comunista così!"); suocero di Sergio/Manuel in Borotalco, con il leggendario racconto della passeggiata in via Veneto insieme alla figlia ("Arzate cornuto, arzate!") e guru delle olive elleniche ("So' bone?". "So' greche").