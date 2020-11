Arrivato all'Inter negli ultimi giorni di mercato, Matteo Darmian si è subito ritagliato uno spazio da protagonista in nerazzurro. Prestazioni di livello per quello che è diventato un vero e proprio jolly per Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente dopo averlo allenato ai tempi della Nazionale. Del suo arrivo all'Inter e del rapporto con l'allenatore ha parlato proprio Darmian, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Il classe '89 ha parlato anche della prossima partita, quella contro una delle squadre nelle quali si è espresso meglio, il Torino.