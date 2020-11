Nuovo caso di coronavirus all’Inter: si tratta di Aleksandar Kolarov. Ne ha dato notizia il club nerazzurro, con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario". Il serbo, 35 anni, ha collezionato finora 6 presenze in stagione, di cui 5 in campionato e una in Champions League. Kolarov, che sta smaltendo un problema muscolare, salterà sicuramente le partite con Torino e Real Madrid e forse anche quella col Sassuolo del prossimo 28 novembre (fra 11 giorni, appena dopo la fine dei 10 giorni di quarantena previsti dalle norme italiane).