Fauci: "Risultati vaccino Moderna impressionanti"

Gaudio commissario sanità in Calabria, Gino Strada: “Non c’è un tandem”

Su richiesta del Ministro Roberto Speranza, si è dimesso nella giornata di lunedì il commissario della sanità calabrese Zuccatelli. Il Consiglio dei ministri ha nominato al suo posto l’ex rettore della Sapienza Eugenio Gaudio. Gino Strada, fondatore di Emergency, indicato come possibile titolare di una delega speciale, ha spiegato in serata: “Ribadisco di aver dato la mia disponibilità a dare una mano in Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini”