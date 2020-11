Lazio, isolamento finito per Immobile

Visite di idoneità in Paideia per l'attaccante di Inzaghi, nel pomeriggio sarà nuovamente in campo a Formello. Il ministro Spadafora ospite a Porta a Porta: "Non esistono le condizioni sanitarie per prevedere a dicembre riaperture per quanto riguarda lo sport. Credo che tutte le realtà che abbiamo chiuso nell'ultimo Dpcm, non solo palestre e piscine, resteranno ancora chiuse"

Sono 58 le persone in più ricoverate nei reparti di terapia intensiva, per un totale di 3670.

La Commissione Disciplinare Uefa ha assegnato la vittoria a tavolino per 3-0 alla Romania contro la Norvegia in Nations League. Alla nazionale scandinava era stata vietata la trasferta per decisione del Ministero della Salute.

Sono 182 i nuovi decessi registrati. Il rapporto fra test eseguiti e positività riscontrate è pari al 20% e in calo rispetto a ieri. Sono nove i nuovi pazienti in terapia intensiva.

Il capo dell’emergenza coronavirus dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità, Michael Ryan ha ammonito in un forum sui social media: i vaccini non arriveranno in tempo per combattere la seconda ondata della pandemia di Covid-19 e molti Paesi "continueranno a doverla affrontare senza vaccini". Penso che passeranno almeno quattro o sei mesi prima che ci siano livelli sufficienti di immunizzazione ovunque", ha detto, osservando che i vaccini non dovrebbero essere visti come una "pozione magica". "Dobbiamo capire e interiorizzare questo, e renderci conto che questa volta dobbiamo scalare questa montagna senza vaccini".

Il decreto Ristori "ter" dovrebbe arrivare sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri e valere oltre 1 miliardo. È quanto si apprende da diverse fonti dell'esecutivo. In queste ore governo e maggioranza lavorano in vista del nuovo scostamento di bilancio per finanziare altre misure in deficit. Ma il decreto Ristori ter dovrebbe arrivare prima dello scostamento, forse già in un Cdm giovedì o venerdì, perché dovrebbe sfruttare risorse già stanziate quest'anno ma non impegnate su altre misure anti Covid.

Un componente dello staff della squadra femminile di slalom è stato trovato positivo al Covid. Lo hanno riferito le autorità sanitarie finlandesi alla Fis dopo un test eseguito a Levi dove e sabato e domenica ci saranno due gare di slalom di cdm donne. La persona è stata subito posta in isolamento e con lei è stata isolata un'altra componete della squadra svedese per una possibile esposizione al virus.

“Io credo – ha proseguito il ministro dello sport – che tutte le realtà che abbiamo chiuso con l’ultimo Dpcm, non solo palestre e piscine, resteranno chiuse anche a dicembre. Non possiamo ripetere l'effetto che abbiamo avuto in estate, dove prima dell'estate pensavamo di aver superato. Anche se tra 2 settimane i dati dovessero essere migliori perché saranno il frutto, gli effetti delle decisioni misure prese, dobbiamo però superare l'inverno, facendo sacrifici".

Il ministro ha poi aggiunto: "Naturalmente, questo vorrà dire che aiuteremo questi settori anche per tutto il tempo ulteriore in cui resteranno chiusi. Aiuti anche per i collaboratori sportivi. Abbiamo già dato a queste figure le garanzie che meritano, un bonus per marzo, aprile e maggio di 600 euro al mese e lo stesso abbiamo fatto per il mese di giugno e da domani mattina la società Sport e Salute erogherà il bonus per il mese di novembre che questa volta è' di 800 euro".

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora a Porta a Porta: "Non esistono le condizioni sanitarie in questo momento per poter prevedere nel nuovo Dpcm, quello che entrerà in vigore dopo il 4 dicembre, nuove aperture per quanto riguarda lo sport. Capisco che sarà una sofferenza ulteriore per tutto questo mondo, però oggi non esistono le condizioni quindi è bene prepararsi a una proroga di queste chiusure".

Da oggi l'attaccante della Lazio è nuovamente a disposizione e di Inzaghi. Questa mattina a visite di idoneità in Paideia, poi nel pomeriggio in campo a Formello. L’attaccante era fermo dal 6 Novembre, prima di Lazio-Juve. VIDEO

Spadafora: “Sport, difficile aperture a dicembre”

Spadafora: “Aiuteremo questi settori”

Spadafora: ”Palestre e piscine resteranno chiuse”

Superati i 56 milioni di contagi nel mondo

Secondo i dati dell’Università americana John Hopkins, si sono superati i 56 milioni di contagi da Covid-19 nel mondo. I decessi sono oltre 1,34 milioni. Il Paese più colpito al mondo in termini assoluti da inizio pandemia del nuovo coronavirus restano gli Stati Uniti con quasi 11,5 milioni di casi e 250mila morti. Seguono Brasile e India

Sci, Cdm: una positività al Covid in squadra donne Spezia

Covid in Usa: superati 250 mila morti

Nella serata di mercoledì, negli Stati Uniti sono stati superati i 250mila decessi a causa del coronavirus: lo riferisce la Johns Hopkins University.

Verso dl Ristori ter da oltre un miliardo al prossimo Cdm

Oms: “Seconda ondata da superare senza vaccino”

Spagna, 15.518 casi e 351 morti in 24 ore

Nelle ultime 24 ore la Spagna ha registrato 15.518 nuovi contagi da Covid e 351 decessi. Si tratta del sesto giorno consecutivo in cui il bilancio dei morti cala.

Atletico Madrid, dopo Suarez positivo anche Torreira

Comunicato Atletico Madrid: "Seguendo il protocollo, Lucas Torreira è stato sottoposto a un tampone al suo arrivo a Madrid dopo essere tornato dalla nazionale uruguaiana ed è risultato positivo al Covid-19."

Lombardia, 7.633 positivi su oltre 38mila tamponi

Uefa, Romania-Norvegia 3-0 a tavolino

L'aumento dei contagi regione per regione:

Lombardia: 7.633

Campania: 3.657

Piemonte: 3.281

Veneto: 2.972

Lazio: 2.866

Toscana: 2.508

Emilia-Romagna: 2.371

Sicilia: 1.837

Puglia: 1.368

Calabria: 936

Friuli Venezia Giulia: 796

Liguria: 775

Abruzzo: 641

P.A. Bolzano: 581

Umbria: 501

Marche: 479

Sardegna: 422

Basilicata: 237

P.A. Trento: 236

Molise: 98

Valle d'Aosta: 87

753 morti in un giorno

753 decessi in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale da inizio pandemia sale a 47.217

58 terapie intensive in più

34.282 nuovi contagi su 234.834 tamponi processati

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sono 34.282 i nuovi casi di Covid in Italia su 234.834 tamponi effettuati