Non solo Stefano Pioli , ma anche il suo vice, Giacomo Murelli , è risultato positivo al coronavirus. Lo ha fatto sapere il Milan , con una nota sul proprio sito ufficiale. "AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio" si legge.

Bonera in panchina contro Napoli e Lille

Sia Pioli che Murelli non potranno essere in panchina per le partite con Napoli in campionato e Lille in Europa League. A guidare la squadra, ci sarà Daniele Bonera, membro dello staff tecnico, che si compone anche di Davide Lucarelli, Gianmarco Pioli e Luciano Vulcano, più gli allenatori dei portieri Betti e Turci e i preparatori atletici. Bonera, dunque, al San Paolo si troverà di fronte l’ex compagno Gattuso.