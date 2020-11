A cinque mesi di distanza dalla separazione con Gianluca Petrachi, la Roma è di fatto ancora senza un direttore sportivo . Dopo il cambio di proprietà, con l'arrivo di Dan Friedkin al posto di James Pallotta, il club giallorosso ha lanciato un casting internazionale per trovare la figura giusta. Ma chi c'è dietro? Chi è l'uomo che sta consigliando la famiglia Friedkin? Secondo quanto riferito da Paolo Assogna, si chiama Charles Gould. E' lui l'uomo che sta provvedendo, per conto della Roma, alla ricerca dei profili adatti a ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Una sorta di consigliere - un po' come accadeva con Franco Baldini nell'era Pallotta. Gould è in possesso di un enorme database con le più disparate statistiche relative ai direttori sportivi di tutto il mondo: acquisti fatti, giovani lanciati in prima squadra ecc.

Chi è Charles Gould

Charles Gould è un ex cacciatore di teste, uomo di fiducia di molte aziende per la ricerca dei manager. Da qualche tempo ha portato questa strategia nel mondo del calcio ed è fondatore e CEO della Retexo Intelligence, compagnia specializzata nella creazione di strategie e analisi per conto di società sportive. Nel corso degli anni ha già svolto attività di consulenza per alcuni club di livello internazionale come il Real Madrid, il Barcellona, il PSG, il Club America e il Flamengo. Il suo lavoro riguarda anche l'analisi sui calciatori, sugli allenatori oltre alla consulenza per gli accordi tra venditori e acquirenti dei club. Gould fa anche parte del comitato consultivo della LifeFuels, una società che si occupa della tecnologia per la nutrizione sportiva, della Iterpro, un'azienda che si occupa di tecnologia applicata alla gestione dei club di calcio, e della Veritone, prima società a occuparsi di intelligenza artificiale.