Gattuso dovrà rinunciare, probabilmente, a Victor Osimhen per la sfida contro il Milan e anche per il successivo impegno di Europa League contro il Rijeka. Il giocatore, infatti, si è recato a Villa Stuart per ulteriori esami dopo l’infortunio subito con la sua Nazionale nel match tra Nigeria e Sierra Leone: la visita specialistica ha confermato la lussazione della spalla destra, non di grave entità. L’attaccante non subirà un’operazione chirurgica, ma resterà a riposo nei prossimi giorni per recuperare e tornare al 100%, sebbene la data del rientro sia ancora da valutare. Contro i rossoneri sono due i nomi in ballo per sostituirlo: o l’opzione Petagna, restando fedeli al 4-2-3-1, oppure il ritorno di Mertens nel ruolo di falso nueve in un 4-3-3.