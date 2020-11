Napoli, Hysaj positivo al coronavirus

Il difensore del Napoli è risultato positivo mentre era in ritiro con la propria nazionale e osserverà il periodo di isolamento in Albania. Lui tranquillizza tutti su Instagram: "Sto bene, sono asintomatico e torno presto". Salterà la sfida col Milan

Elseid Hysaj è risultato positivo al Covid mentre era in ritiro con la nazionale albanese, impegnata mercoledì contro la Bielorussia nella sesta e ultima giornata di Nations League. A comunicarlo è il Napoli con un Tweet sul proprio profilo ufficiale: "In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania". Hysaj ha giocato nei giorni scorsi il match amichevole contro il Kosovo e in Nations League con il Kazakistan: una brutta notizia per il calciatore e anche per tutto l’ambiente Napoli, che domenica affronterà il Milan al San Paolo alla ripresa del campionato.