Brutte notizie per il Milan, con Daniele Bonera (in panchina al posto di Stefano Pioli e del vice Murelli, entrambi positivi al Covid-19) che dovrà fare a meno di Rafael Leao per la sfida di domenica sera alle ore 20.45 contro il Napoli. L'attaccante portoghese si è infortunato in occasione del match della sua nazionale under 21 contro l'Olanda e ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Nel report medico della società rossonera viene specificato come il calciatore si sottoporrà a una nuova visita di controllo tra 10 giorni per valutare i tempi di recupero. Leao salterà dunque sicuramente le sfide di campionato contro Napoli e Fiorentina e la gara infrasettimanale di Europa League sul campo del Lille, prima che le sue condizioni vengano nuovamente valutate.