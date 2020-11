Amami e basta, la Roma contro violenza su donnne

Dagli studi è emerso che il 93,4% dei casi si consuma tra le mura domestiche e durante il lockdown di aprile il numero di violenze domestiche è triplicato : a fronte di questi numeri allarmanti, il 72,8% delle vittime non denuncia il reato subito. La campagna mira anche a non far sentire sole le donne che subiscono maltrattamenti e a sostenerle nel trovare il coraggio di denunciare gli abusi subiti.

"Abbiamo trovato tanta sensibilità non solo nei giocatori ma anche nelle loro famiglie - ha detto Fienga -. Non possiamo dimenticarci che la Roma è anche altro, non solo vincere allo stadio Olimpico o nel nuovo stadio. Quando abbiamo parlato di questo calendario le nostre campionesse, oggi rappresentate da Amra Dzeko, hanno immediatamente aderito e collaborato alla nascita di questa idea per dare eco e visibilità a iniziative poste in essere a livello locale".

Ministra Bonetti: "Iniziativa coraggiosa e importante"

"E' una iniziativa coraggiosa e importante – ha detto la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti - anche perché spesso dietro a quelle ferite sulle donne ci sono ferite insanabili anche sui bambini che assistono a quelle violenze. E' una iniziativa di speranza e coraggio che afferma che le donne non sono sole, c'è una città e c'è una comunità pronte ad accoglierle. Questo tema della solitudine - ha aggiunto - è la prigione nella quale le donne rimangono vittime. La violenza vuole le donne sole, e l'arma che abbiamo è dare loro il coraggio di aprire la porta, chiedere aiuto. Ma questo si può fare solo se si sa che c'è qualcuno pronto ad accoglierle. Bisogna quindi costruire una rete che cambi anche il paradigma culturale del Paese. Il fatto che il mondo del calcio si metta a disposizione per questo penso sia fondamentale. Che oggi il calcio denunci, senza se e senza ma, la violenza sulle donne e che dica alle donne che non sono sole e che l'amore non contempla la violenza è estremamente importante. Non c'è amore che porti alla violenza, e questo calendario lo dice bene. Sono grata di poter pubblicizzare anche in questa occasione il numero 1522 che apre a un mondo pronto ad accogliere la richiesta di fiducia. Oggi facciamo un passo in più, e per questo siamo orgogliosi e grati".