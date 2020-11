Lega, ok ai Fondi e protocollo per tamponi unici

E' stata approvata all'unanimità nell'assemblea di Lega svoltasi a Roma l'offerta del fondo Cvc-Advent-Fsi per il 10% della media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi della Serie A. "Un'intesa che vale 1,7 miliardi, ma che ora va conclusa – ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino -. Chiuderla in questo momento storico, così drammatico e difficile per il nostro Paese, è la cosa che ci dà più felicità. Ringrazio tutti i presidenti e i fondi di private equity che credono nella nostra industria e sono disposti a investire 1 miliardo e 700 milioni in questo periodo storico per avere il 10% della società che gestirà i diritti commerciali del campionato italiano di calcio. Però non è ancora nulla di definitivo".