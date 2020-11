Inter, alla ricerca dei gol dei centrocampisti

L'Inter riparte in campionato con la consapevolezza di non aver espresso tutto il suo potenziale. Se l'attacco ha risposto sempre presente, per fare un ulteriore salto di qualità occorrono le reti dei centrocampisti: soprattutto di quelli maggiormente impiegati da Conte come Vidal e Barella

La crescita dovrà essere esponenziale o meglio curando i dettagli i margini possono essere davvero importanti per la stagione dell’Inter. Davanti sia in nazionale che in campionato e coppe Lautaro Martinez e Lukaku i gol li hanno sempre fatti e trovati. Sono loro la coppia gol dell’Inter in attesa che anche Alexis Sanchez agli assist aggiunga gol pesanti. C’è bisogno di lui, ma anche di una difesa che ritrovi equilibrio e di un centrocampo che cresca in cattiveria e gol perché alcune partite potevano essere risolte proprio con le reti dei centrocampisti e invece non sono arrivate.

Al momento senza Vecino e Sensi, che ha lavorato ancora a parte, solo Brozovic e Gagliardini hanno trovato la via del gol in campionato ,mentre Eriksen, Barella, Vidal e Nainggolan ancora no. Se il danese mentalmente deve sbloccarsi e Nainggolan ha obiettivamente giocato poco, Barella da quel punto di vista sta migliorando, il gol l’ha sfiorato e alcuni assist in questo inizio di stagione avevano lo stesso sapore di una rete.

Per Vidal l’astinenza è una rarità. In nazionale ha segnato infatti 3 gol in 180 minuti e deve riscattare il coast to coast di Bergamo che avrebbe potuto magari sbloccarlo e regalare due punti in più alla squadra. Tra l’altro nella sua carriera questa è la seconda volta in cui non ha trovato il gol nelle prime sette di campionato. L’altra volta era capitato 10 anni fa con il Bayer Leverkusen. Insomma il momento giusto per trovare un gol pesante alla vigilia di un impegno con il Real Madrid dove non sarà consentito frenare anche perché non lo consentiranno avversari, classifica e calendario, fitto, intenso, con 10 partite in un mese e già i primi verdetti europei da emettere.