Supercoppa, Juve-Napoli il 20/1 a Reggio Emilia

La 33^ edizione della Supercoppa Italiana, che vedrà opposte per la quarta volta Juventus e Napoli il prossimo 20 gennaio, si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ad annunciarlo è la Lega Serie A, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Sarà la 21^ volta che si gioca in Italia, a cui si aggiungono le 4 sfide in Cina, 2 negli Stati Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita, e una volta in Libia. Il Mapei Stadium è stato la sede delle ultime quattro edizioni della fase finale del campionato Primavera 1 e della finale di Coppa Italia Primavera dello scorso anno.