Prove di futuro. Per la prima volta la Juventus schiera in difesa dal primo minuto Demiral e De Ligt. Pirlo si ritrova senza i leader storici della sua difesa, out per infortunio, e punta tutto sui difensori centrali più giovani. Dalla media età di 34,5 di Bonucci e Chiellini ai 21,5 dei titolari di domani. De Ligt è alla prima stagionale dopo l'operazione alla spalla dello scorso 12 agosto, una spalla che non gli ha dato tregua per mesi dopo la prima lussazione di un anno fa durante la partita di Bergamo vinta per 3-1 dalla Juventus. Da allora spesso quella spalla è uscita, ma De Ligt ha resistito giocando con fasciature speciali che sono servite a rimandare l'inevitabile intervento chirurgico. Adesso è pronto e scenderà in campo al fianco di Demiral, anche lui non particolarmente fortunato nel suo periodo juventino.