Pirlo: "Finito adattamento, comincia campionato"

Un nuovo ciclo è alle porte, per la Juventus, che dovrà scendere in campo dieci volte in 31 giorni tra Serie A e Champions League. La prima sfida è col Cagliari, da non sottovalutare nonostante le assenze pesanti di Nandez e Godin. Andrea Pirlo ha presentato così la partita ai canali ufficiali del club.

Durante la sosta per le nazionali, diversi giocatori hanno acquistato una nuova credibilità. È merito anche di quanto è stato fatto qua alla Juve?

"Non saprei dirlo, si tratta di calciatori forti. Forse alcuni avevano giocato un po' meno e scendere in campo con la nazionale gli ha fatto bene per la fiducia e il ritmo. Siamo contenti che siano tornati con molta voglia, siamo pronti per giocare".

Che partita sarà col Cagliari?

"Per noi è fondamentale, siamo reduci dall'inattività per la sosta ma serve al nostro percorso di crescita. Il nostro campionato deve cominciare adesso, il periodo di adattamento è finito. Da ora fino a Natale avremo dieci finali da giocare e voglio vedere da subito uno spirito diverso e combattivo, per raggiungere i risultati".

Che squadra è quella di Di Francesco?

"È un'ottima formazione ed è ben allenata. Eusebio ha portato entusiasmo e la squadra sviluppa bene il gioco sia quando imposta a tre che a quattro. Uniscono i giovani a calciatori esperti sia a centrocampo che in attacco, sarà una partita difficile e importante ma non dobbiamo pensare il risultato. Guardiamo a noi stessi e cerchiamo di vincere alla partita".

Cosa vuole vedere dai giocatori in campo?

"Ci deve essere una squadra che vuole raggiungere a tutti i costi un risultato. Con la fame di voler vincere la partita senza tralasciare il minimo dettaglio. Cioè quello che la Juventus ha sempre fatto in questi anni".