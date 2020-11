Le probabili formazioni della 8^ giornata

Tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inzaghi riabbraccia Immobile, ma perde Milinkovic. Roma col dubbio Smalling. Napoli senza Osimhen. Conte potrebbe concedere una chance ad Eriksen, mentre Pirlo ritrova de Ligt al centro della difesa. Nel Milan fuori Leao. In pole a sinistra c'è Rebic

La pausa di campionato è finita e si torna sul campo. Allenatori e Fantallenatori sono alle prese con problematiche di rosa: c’è chi è tornato dalle nazionali con qualche infortunio e molti acciaccati. Non semplice per qualcuno mettere giù la formazione del weekend. In più c’è l’aggiornamento quotidiano sui casi di Covid-19 riscontrati. Vi consigliamo sempre ti tenere d’occhio la pagina della situazione positività di tutte le squadre di A. Super lavoro di resoconti quindi per i nostri inviati dai vari campi d’allenamento.

La squadra di Sky Sport è come al solito già al lavoro per portarci notizie fresche che possano dare un’idea un po’ più chiara a tifosi e fantallenatori. Vediamo quindi come stanno le 20 squadre di A che torneranno sul campo a partire da sabato. Come sempre, questa pagina è in continuo aggiornamento.

CROTONE-LAZIO, sabato ore 15 Crotone, squalificato Luperto. Benali in dubbio Cambio forzato nella difesa del Crotone visto il turno di stop inflitto a Luperto dal giudice sportivo. Ai box anche Molina (positivo) mentre Benali in settimana è rimasto a riposo precauzionale per qualche problema fisico. Altra defezione è quella di Cigarini. Benali però dovrebbe farcela. Dietro c’è Cuomo favorito mentre in mediana ci sono Zanellato e Petriccione in ballottaggio. Sulla destra si candida Rispoli mentre davanti, con Riviere ancora out, confermata la coppia Simy-Messias. Lazio, Immobile c'è. In mezzo assenza sicura “A Crotone ci sarò”. Ciro Immobile ha annunciato il suo ritorno in campionato dopo essere risultato negativo ed essere stato sottoposto alle visite per l’idoneità. C’è però il dubbio titolarità visto che l’attaccante è fermo da un bel po’. Possibile quindi che Inzaghi lo faccia partire dalla panchina con Caicedo dall’inizio in tandem con Correa. Rientro più che probabile dal 1’ invece per Lucas Leiva. In mezzo però mancherà Milinkovic-Savic (positivo): il favorito è Akpa Akpro. Dietro Luiz Felipe deve ancora tornare ad allenarsi con i compagni. Patric è in pole per un posto sul centro-destra

SPEZIA-ATALANTA, sabato ore 18 Spezia, cambiano le corsie difensive Lista degli indisponibili che resta molto lunga. I liguri perdono anche Leo Sena ma recuperano un paio di elementi che potrebbero davvero essere molto utili alla causa. In difesa ci sarà Mattiello a destra. Dall’altra parte Marchizza se la gioca con Bastoni. Dovesse prevalere il primo, ci sarebbe un cambiamento totale degli esterni rispetto alle ultime uscite. Chabot sta meglio e sarà al centro della difesa. Davanti confermatissimo Nzola con Farias che prova a soffiare il posto a uno tra Gyasi e Agudelo Atalanta, Miranchuk in pole. Torna Gosens? Caldara ancora in infermeria mentre Malinovskyi è in isolamento. Queste le due assenze certe in casa nerazzurra. Gasperini però potrebbe ruotare visto che mercoledì se la dovrà vedere con il Liverpool. In attacco Zapata rischia il turnover anche se al momento resta in pole. Senza Malinovskyi ecco la prima dal 1’ per Miranchuk. In difesa si rivede (dalla panchina) Palomino. Gosens ha lavorato normalmente sul campo ma si ragiona sul rischiarlo o no. De Roon invece pare destinato a rientrare nell’XI titolare

JUVENTUS-CAGLIARI, sabato ore 20:45 Juventus, de Ligt e Alex Sandro a disposizone

Bonucci e Chiellini sono sempre uno a fianco dell’altro ma questa volta occupano entrambi un posto nella lista degli indisponibili. Pirlo però recupera dal 1’ de Ligt mentre l’altro ristabilito, Alex Sandro, partirà con tutta probabilità dalla panchina. Chiesa è ancora alle prese con problemini muscolari. Rabiot invece è ristabilito e viaggia verso una malia da titolare. Nel 4-4-2 di Pirlo ci sarà Arthur in mediana con Frabotta esterno sinistro e Kulusevski sull’altro versante Cagliari, problemi a sinistra per Di Francesco I rossoblù hanno sostanzialmente due dubbi di formazione. In difesa Lykogiannis ha subito una distrazione di primo grado al polpaccio sinistro e sarà costretto ad alzare bandiera bianca in vista della sfida contro la Juventus. Il suo posto dovrebbe essere preso da Tripaldelli. Il condizionale è d’obbligo visto che l’azzurro sta anche lui recuperando da un infortunio. La terza opzione è il decentramento di Klavan. Nel 4-2-3-1 dei sardi, spazio a Ounas e Sottil. Il sacrificato è Marin

FIORENTINA-BENEVENTO, domenica ore 12:30 Fiorentina, Pezzella ci prova. Callejon negativo Sembrava ancora molto problematica la situazione di German Pezzella che in settimana non era ancora tornato sul campo. Le ultime però ci dicono che il difensore sta lavorando per esserci per la prima di Prandelli. Il neo tecnico viola potrebbe subito adottare un 4-3-3 con Kouamé e Ribery esterni e Vlahovic punta centrale. In mediana il sacrificato sarà Bonaventura. Se Pezzella non dovesse farcela pronto Martinez Quarta. Con la linea a 4, Biraghi arretra in difesa mentre sull’altro lato Lirola e Caceres sono in ballottaggio. A disposizione anche Callejon che si è negativizzato Benevento, ballottaggio in mezzo al campo Con Caprari che deve scontare il secondo turno di squalifica, Inzaghi dovrebbe confermare Sau e Insigne dietro all’unica punta Lapadula. In difesa ci sono Letizia, Foulon e Maggio in lizza per due maglie con il terzo al momento in leggero svantaggio. Inamovibile invece il duo di centrali Glik-Caldirola. Inzaghi deve però decidere chi schierare come centrocampista centrale. Schiattarella aiuterebbe molto in fase difensiva ma c’è anche Nicolas Viola che scalpita. Con quest’ultimo in campo ci potrebbe essere un leggerlo cambio d’assetto. Possibile infatti un 4-2-3-1 con il fantasista schierato come trequartista centrale

INTER-TORINO, domenica ore 15 Inter, dove giocherà Barella? Antonio Conte pensa già al Real? Ovviamente il diretto interessato dirà di no ma in Champions l’Inter non può sbagliare. Contro il Torino qualcuno o riposerà o avrà minutaggio limitato in vista della Coppa. Davanti Latuaro e Lukaku sono prontissimi ma alle loro spalle potrebbe toccare ad Eriksen. Il danese non andrebbe a ‘panchinare’ Barella visto che l’azzurro arretrerebbe la propria posizione con Vidal che a quel punto scivolerebbe in panchina. Anche il dubbio Hakimi-Darmian ha una motivazione ‘europea’. Sensi prosegue il lavoro di recupero. Manca poco per rivederlo in campo Torino, dubbi solo dietro Nel 4-3-2-1 di Giampaolo, difficile che i granata cambino uomini dal centrocampo in su. Il trio Lukic-Verdi-Belotti va verso la conferma dal 1’. Non ancora troppo definita invece la parte difensiva della squadra granata. Se infatti su Rodriguez e Bremer non dovrebbero esserci dubbi, l’esterno destro e l’altro centrale sono ancora da certificare. Vojvoda è in vantaggio su Singo ma l’esplosività di quest’ultimo potrebbe far cambiare idea a Giampaolo. Nkoulou invece deve prevalere su Lyanco

ROMA-PARMA,domenica ore 15 Roma, Smalling in dubbio. Cristante pronto ad arretrare Colpito da una forte intossicazione alimentare, Smalling rischia di non esserci contro il Parma. Fonseca chiaramente spera che tutto si risolva per il meglio ma con una lista di indisponibili bella lunga (Kumbulla, Santon, Fazio e Pellegrini tutti out causa positività al Covid-19), ogni recupero è benaccetto. Se l’inglese dovesse alzare bandiera bianca c’è Cristante pronto ad arretrare in difesa con Mancini e Ibanez. A centrocampo invece ci sarebbe Villar al fianco di Veretout. Davanti ci sarà sempre Borja Mayoral visto che Dzeko è ancora indisponibile Parma, il dubbio è sul sistema di gioco

Gli interpreti saranno bene o male gli stessi del Parma visto prima della pausa ma la collocazione in campo non è così scontata. Possibili infatti due soluzioni con la linea a 3 e Grassi esterno di centrocampo oppure la difesa a 4 con Osorio esterno destro e Grassi da mezzala di centrocampo. Liverani potrà contare sul ritorno tra i convocati di Cornelius e Busi. L’attaccante danese però dovrebbe partire dalla panchina con Gervinho sicuro titolare e con Karamoh che si gioca il posto con Inglese

SAMPDORIA-BOLOGNA, domenica ore 15 Sampdoria, difesa obbligata per Ranieri? La contemporanea squalifica di Tonelli e Augello potrebbe costringere Ranieri a non avere opzioni difensive. La coppia di centrali sarà formata da Yoshida e Colley ma se è vero che Regini è il candidato numero uno per la corsia sinistra, è altrettanto vero che una piccola variante c’è: l’opzione con Bereszynski a sinistra e l’inserimento di Ferrari sull’altra corsia. Gabbiadini viaggia verso un posto in panchina mentre l’unico altro assente, squalificati a parte, sarà Keita. Daasgaard in pole su Jankto. Occhio anche ad Adrien Silva che insidia Ekdal Bologna, Denswil e Svanberg favoriti Per questo turno di campionato non sono previste ‘uscite’ dalla lista infortunati. Mihajlovic però deve anche monitorare le condizioni di Schouten e Hickey che non sono ancora al 100%. Per questo in difesa, sulla corsia sinistra c’è Denswil favorito ma in caso di pieno recupero di Hickey allora le cose potrebbero cambiare. In mediana, con Schouten come detto ancora con qualche acciacco, ci potrebbe essere la coppia Svanberg-Dominguez. Davanti ‘solito menù’ con Palacio punta e Barrow ad agire da trequartista esterno





VERONA-SASSUOLO, domenica ore 15 Verona, pessimismo per Faraoni Il ragazzo prova a farcela ma le sensazioni sono negative. Faraoni rischia di non esserci contro il Sassuolo. L’esterno non è ancora col gruppo. La sua probabile assenza va ad aggiungersi a quelle di Lazovic e Ruegg. Corsie esterne quindi quasi scoperte per Juric che potrebbe decidere di far giocare Tameze a destra. Anche in difesa i gialloblù non sono messi benissimo. Lovato e Gunter non ci saranno mentre Cetin e Dawidowicz recuperano ma non sono certo al 100%. Il primo andrà a comporre la linea a 3, il secondo potrebbe invece avanzare in mediana Sassuolo, Caputo rischia di non esserci Niente Nazionale per il ‘Ciccio’ nazionale: il problema agli adduttori non lo ha vestito d’azzurro ma anche in campionato l’attaccante neroverde rischia di dare forfait. De Zerbi può contare però sul rientro di Djuricic anche se è da stabilire se nell’XI titolare o dalla panchina. In difesa mancheranno Chiriches e Romagna. A destra Muldur favorito su Toljan. Senza Caputo toccherà a Raspadori mentre con Djuricic dalla panchina, il titolare sarebbe Traoré





UDINESE-GENOA, domenica ore 18 Udinese, Gotti monitora Pereyra Il grosso dubbio in casa Udinese riguarda Pereyra che ha avuto problemi muscolari con la sua nazionale. Senza l’argentino sono due le opzioni: inserire uno tra Makengo e il rientrante Jajalo oppure virare sul 3-4-3 aggiungendo Deulofeu al duo Okaka-Pussetto. A sinistra ballottaggio Zeegelaar-Owejan mentre in difesa non dovrebbero esserci sorprese con Becao-Nuytinck-Samir Genoa, Zapata in gruppo. Criscito più no che sì Il rientro in gruppo di Cristian Zapata permetterà a Maran di avere un’opzione in più nella difficile trasferta di Udine. Indisponibili invece Zappacosta, Cassata e Pjaca con quest’ultimo che si è rivisto in campo ma che non sarà subito a disposizione. Criscito resta in forte dubbio e le sensazioni non sono buonissime: pronto a sinistra Masiello. Shomurodov è abile e arruolabile ma là davanti ci saranno Zajc, Pandev e Scamacca. In mediana cercano posto Radovanovic e Behrami