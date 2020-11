Il numero uno dell'Atletico Madrid ha messo in guardia la Juventus su un eventuale riscatto dell'attaccante spagnolo: "Alvaro è un nostro giocatore, in prestito biennale con un opzione d'acquisto in favore dei bianconeri. Se lo vorranno, dovranno pagare" CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Sei reti nelle prime otto partite tra campionato e Champions League: Alvaro Morata ha già riconquistato il cuore di tutti gli juventini, tanto che la società bianconera comincia già a valutare l'ipotesi di riscattarlo dall'Atletico Madrid. L'attaccante spagnolo è infatti arrivato in bianconero in prestito biennale, con un diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro. Quel che è certo è che dalla Spagna non arriveranno sconti, come ha già precisato il presidente dell'Atletico Enrique Cerezo ai microfoni di El Larguero: "Alvaro si merita tutto quello che sta facendo, lotta sempre tantissimo su ogni pallone e guardate come si impegna per segnare. Ora sembra che abbia davvero trovato la strada giusta. Futuro alla Juventus? E' ancora un giocatore dell'Atletico, in prestito biennale con un'opzione in favore dei bianconeri. Se lo vorranno, dovranno pagarlo".