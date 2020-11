Crotone-Lazio, dove vedere la partita in tv

Ripartire nel miglior modo possibile dopo la sosta: è questo l’obiettivo della Lazio di Simone Inzaghi che sabato pomeriggio, ore 15, scenderà in campo allo Scida contro il Crotone nella gara che aprirà l’ottava giornata di Serie A. La formazione biancoceleste ha ottenuto 7 punti nelle ultime tre giornate di campionato: dopo i successi con Bologna e Torino è arrivato il pareggio contro la Juve all’Olimpico. Lazio che attualmente occupa la nona posizione in classifica con 11 punti. Il Crotone, invece, non ha ancora vinto in campionato ma nell’ultimo turno ha ottenuto uno dei due punti conquistati fino a questo momento (ultimo posto per i calabresi) pareggiando in trasferta contro il Torino.