L'Inter di Antonio Conte inizia un ciclo con 10 partite di qui a Natale ospitando il Torino a San Siro. Nerazzurri senza Kolarov, Brozovic e Padelli fermati dal Covid. L'allenatore: "Il calendario un ostacolo? Lo è per tutti. Non ci sono problemi in difesa, purtroppo ci segnano tanto rispetto ai tiri che subiamo. Eriksen? Ha avuto tantissime occasioni dall'inizio dell'anno e ha giocato più di tanti compagni di squadra"

Come sta la squadra dopo gli impegni in Nazionale? Che aspettative ha?

"Arriviamo a questa gara con tre positivi. I convocati in nazionale sono rientrati e sono tutti a disposizione. C'è chi è rientrato dopo aver giocato tanto e chi ha giocato di meno".

Cosa si aspetta di vedere Antonio Conte dai suoi giocatori? Quanto è complicato avere due partite ravvicinate contro Torino e poi Real Madrid dopo questa sosta?

"La situazione è difficile ma lo è per tutte le squadre che giocano in competizioni europee. Si gioca ogni 3 giorni e si giocano partite impegnative. Sarà complicato fino a Natale e anche dopo. Lo sappiamo benissimo e dovremo cercare di affrontare la situazione nel miglior modo possibile, sperando che la buona sorte ci sorrida anche dal punto di vista di infortuni e positività".

Eriksen ha le qualità per giocare più arretrato, davanti alla difesa, alla Pirlo? Lukaku gli ha consigliato di imparare la lingua italiana: il suo è anche un problema di ambientamento?

"Sul discorso della lingua non lo so. Come ho detto già, faccio le scelte sempre per il bene dell'Inter e quindi cerco di fare tutto nella maniera giusta. Eriksen ha avuto tantissime occasioni dall'inizio dell'anno e ha giocato più di tanti compagni di squadra. Quando lo riterrò opportuno giocherà nell'11 iniziale o a partita in corso, altrimenti prenderò altre decisioni. Per quanto riguarda il ruolo, secondo me non può giocare davanti alla difesa. Penalizzerebbe troppo il calciatore, che ha una dote importante su tutte: ha un tiro importante, di destro e di sinistro, quindi metterlo davanti alla difesa lo snaturerebbe totalmente. Questa è la mia valutazione tecnica".

Secondo molti osservatori l'Inter è la squadra più competitiva di questo campionato: quanto è importante che la squadra si convinca della propria forza? Condivide questa analisi?

"Noi sappiamo che dobbiamo lavorare, conosciamo i nostri pregi e i nostri difetti. Dobbiamo pensare a noi stessi e mi auguro che ci sia sempre onestà intellettuale da parte di tutti, soprattutto da parte di chi deve dare giudizi. In un anno essere considerati i più competitivi anche in confronto a squadre che arrivano da anni di dominio assoluto in Italia vuol dire che stiamo facendo qualcosa di straordinario, miracoloso".