Allo Scida si apre la giornata di Serie A, con il Crotone ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Recuperi importanti per Inzaghi, che perde però Milinkovic-Savic e Luiz Felipe, positivi al coronavirus. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 15 PROBABILI FORMAZIONI, I "CAMPETTI"

Il weekend di serie A si apre allo Scida, dove sabato alle 15 il Crotone ospita la Lazio di Ciro Immobile tornato a disposizione di Inzaghi dopo 20 giorni out. Ultima in classifica con 2 punti, la squadra di Stroppa cerca ancora il primo successo in campionato e viene dallo 0-0 con il Torino prima della pausa per le nazionali. Anche la Lazio è reduce da un pari, l'1-1 all'ultimo respiro contro la Juventus, mentre martedì sarà impegnata in Champions con lo Zenit.



Stroppa con un dubbio leggi anche Toro-Crotone, vince l'equilibrio: 0-0 all'Olimpico Il principale dubbio di Stroppa a centrocampo, dove Cigarini è out e c'è il ballottaggio tra Zanellato e Petriccione che vede quest’ultimo favorito. L’allenatore, infatti, preferisce Benali (tenuto a riposo precauzionalmente in settimana) nelle vesti di mezzala, piuttosto che come play. In difesa, squalificato Luperto, il trio Magallan, Marrone, Golemic, mentre sulle fasce dovrebbero agire Pedro Pereira e Rispoli. Pochi dubbi sull’attacco, dove Riviere è ancora indisponibiole e la coppia Simy-Messias sembra ormai quella collaudata. CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Benali, Petriccione, Vulic, Rispoli; Simy, Messias. All. Stroppa