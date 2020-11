Problemi in difesa per i bianconeri, senza la coppia Bonucci-Chiellini . Torna però De Ligt, con Demiral ad affiancarlo. Binario di destra con Cuadrado e, davanti a lui, McKennie favorito su Kulusevski , mentre sulla corsia opposta c’è Danilo in difesa, con Chiesa che ha recuperato e sarà titolare a centrocampo. In mezzo, Rabiot e Arthur ; Morata-Ronaldo coppia difficile da discutere in questo momento.

Di Francesco perde Godin e Nandez

Due pedine importanti indisponibili a causa del coronavirus: Di Francesco deve rinunciare al leader della difesa Godin, risultato positivo al tampone (giocherà Klavan centrale al fianco di Walukiewicz) e a uno dei giocatori più in forma di questo inizio di stagione, quel Nandez spesso decisivo e quasi sempre migliore in campo tra i suoi, in isolamento dopo essere stato in nazionale proprio con Godin. Ounas e Sottil finora sempre in ballottaggio tra loro, si ritrovano così entrambi titolari sulla linea della traquarti, insieme a Joao Pedro. Dietro mancherà anche Lykogiannis (distrazione di primo grado al polpaccio sinistro): al suo posto Tripaldelli. I dubbi sono più che altro a centrocampo, e dovrebbero essere sciolti dall’ultima rifinitura in mattinata.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco