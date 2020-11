L'Atalanta non sfonda, solo 0-0 con lo Spezia

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (55' Mattiello), Terzi (75' Chabot), Erlic, Bastoni (62' Marchizza); Estevez (75' Deiola), Ricci, Pobega (46' Maggiore); Farias, Nzola, Gyasi. All. Italiano

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli (25' Piccini; 84' Sutalo), De Roon, Pessina, Gosens; Ilicic (84' Miranchuk), Gomez (46' Pasalic); Zapata (67' Lammers). All. Gasperini



Ammoniti: Ricci (S), Estevez (S), Gosens (A), Pasalic (A), Terzi (A), Pessina (A)



Nessun gol a Cesena, casa provvisoria del sorprendente Spezia che ferma l’Atalanta. Bergamaschi a digiuno di reti per la prima volta in campionato (lo 0-0 non accadeva dal novembre 2019 contro la Sampdoria), frenata che vale il 2° pareggio di fila per Gasperini. Un palo per parte e diverse occasioni non sfruttate nel match, ma a uscire senza rimpianti è la neopromossa di Italiano che continua a convincere. Meglio la Dea nella ripresa, ma tra il gol annullato dal Var a Gosens e gli errori sotto porta di Pasalic il risultato non si sblocca. E mercoledì c’è il Liverpool ad Anfield per l’Atalanta obbligata a svoltare.

La cronaca della gara

Niente turnover ma ritorni importanti per Gasperini, che ritrova dall’inizio Gollini (all’esordio in stagione) e Gosens oltre a De Roon. Chance per Depaoli sulla destra, davanti il tridente degli intoccabili con Gomez e Ilicic insieme a Zapata. Novità anche per Italiano che rilancia Vignali ed Erlic, loro come Farias preferito nel tridente con Nzola e Gyasi. È proprio il brasiliano, dopo un paio di minuti, a spaventare Gollini con un destro a giro che si stampa sul palo. Lo stesso Farias ci riprova dopo pochi istanti, segnale di uno Spezia pronto a dare battaglia. Possesso a favore dell’Atalanta che spreca il vantaggio con Gosens al 14’, poi è Depaoli ad arrendersi a un problema muscolare lasciando spazio a Piccini. Equilibrio al Manuzzi quasi spezzato al 40’ da Zapata, protagonista del secondo legno di serata con un piazzato che non batte Provedel.



Ripresa inaugurata dal doppio tentativo di Toloi, poca fortuna come per Gosens: al minuto 56 il tedesco trova il diagonale vincente sulla spizzata di Zapata, ma il Var contesta proprio la leggera posizione di fuorigioco del colombiano che gli costa il gol. Dall’altra parte Gyasi punge, lui come De Roon che costringe Provedel all’intervento. Partita divertente con chance da entrambe le parti: Nzola non inquadra la porta, destino analogo per Piccini di testa. Liguri che guadagnano in supremazia territoriale ma non sfondano, ecco quindi che è l’Atalanta a lanciare gli ultimi assalti: Provedel è prodigioso sul solito Gosens, male invece due volte Pasalic che spreca il colpo del ko ai titoli di coda.