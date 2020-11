De Zerbi: "Scudetto? In tante più pronte di noi"

Capolista della Serie A, almeno per qualche ora. E' un Sassuolo da sogno, sempre più su dopo il 2-0 sul difficile campo del Bentegodi: "Ma non è stata la nostra miglior prestazione", commenta Roberto De Zerbi al termine del match. "Il Verona è una squadra capace di neutralizzare, sa mettere in difficoltà tutti: noi siamo stati bravi a far nostra una partita sporca, senza essere particolarmente brillanti. E il primato in classifica non cambia nulla". Su questo punto, l'allenatore insiste: "Va bene tutto ma se dobbiamo essere veramente onesti ci sono molte squadre più forti di noi sotto ogni punto di vista: certi livelli non li abbiamo ancora raggiunti, ma è normale che vogliamo metterci sempre più ambizione e non fermarci. Dobbiamo rimanere noi stessi, cercando di avere sempre l'ansia di giocare bene e di giocare sempre per vincere".