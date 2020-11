Solo lo Spezia (sette) ha subito più gol del Milan da palla inattiva (sei) in questo campionato; più in generale il Milan ha incassato 17 reti da fermo in 38 gare di Serie A con Stefano Pioli in panchina, esattamente come quelle subite da queste situazioni di gioco nelle 62 gare sotto Gennaro Gattuso.