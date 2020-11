Prandelli: "C'è molto da lavorare"

Gli infortuni di Ribery e Bonaventura

Nell’esordio da dimenticare per Prandelli ci sono anche due infortuni, per sua fortuna non gravi. Franck Ribery è uscito per un risentimento muscolare al flessore: sembrano escluse lesioni, quindi non dovrebbe trattarsi di qualcosa di grave. Giacomo Bonaventura, invece, non era riuscito nemmeno a scendere in campo per un problemino alla caviglia accusato durante il riscaldamento pre partita. Al suo posto era sceso in campo Duncan. Anche per lui non sembra nulla di grave, da valutare la sua disponibilità per la gara di Coppa Italia con l’Udinese o per la prossima di campionato col Milan.