Serie A, il calendario del prossimo turno

Weekend di Serie A in archivio, il campionato tornerà la prossima settimana a partire da sabato con la 9^ giornata. Le prime a scendere in campo, in una sfida d'alta quota, saranno Sassuolo e Inter al Mapei Stadium. Poi Benevento-Juventus e Atalanta-Verona. Cinque partite in programma la domenica: il lunch match è Lazio-Udinese, mentre alle 15 Bologna e Milan ospiteranno rispettivamente Crotone e Fiorentina. Alle 18 Cagliari-Spezia, mentre Napoli-Roma è il grande posticipo serale. La 9^ giornata terminerà lunedì, con Torino-Sampdoria e Genoa-Parma. Di seguito il programma completo.