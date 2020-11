Il Sassuolo vince ancora, è secondo in classifica ed entusiasma. Ma si può davvero paragonare al Leicester di Ranieri che vinse la Premier nel 2015-16? Cosa dicono i numeri di inizio stagione a confronto e l'opinione al Club con Fabio Caressa di Paolo Di Canio, Sandro Piccinini, Luca Marchegiani e Beppe Bergomi VERONA-SASSUOLO 0-2: GOL E HIGHLIGHTS

Il Sassuolo vince ancora: 2-0 a Verona e secondo posto del campionato solitario, a -2 dal Milan capolista. Otto partite, cinque vittorie, tre pareggi e ancora nessuna sconfitta stagionale. I numeri sono super per la squadra di De Zerbi, altissima in classifica, ma si può tracciare un paragone con il Leicester di Ranieri che, nella stagione 2015-16, vinse a sorpresa la Premier League? I numeri - relativi alle prime otto giornate dei due campionati a confronto - dicono che il Sassuolo stia facendo addirittura meglio della cenerentola di quella magica annata inglese. Più punti (18 a 15 per il Sassuolo), meno distanza dalla vetta (2 a 3), più gol fatti (20 a 17) e anche molti in meno subiti (9 a 15). Cosa ne pensano al Club?

I numeri a confronto del Sassuolo di oggi col Leicester 2015-16 (prime otto giornate)

Di Canio: "Sassuolo diverso dal Leicester, ma può fare un bel campionato" VOTI Le pagelle della giornata 8 di Serie A Non solo l'accostamento generale tre le squadre, al Club anche quello tra tre coppie di calciatori simbolo: Vardy come Caputo, Berardi come Mahrez e Kanté come Locatelli? Risponde Paolo Di Canio: "Per piede preferito, posizione in campo, per fantasie e sterzate quelli che si somigliano di più sono Berardi e Mahrez. Locatelli e Kanté hanno caratteristiche diverse. Così come diverso è il sistema usato dalle due squadre: il Sassuolo gioca un calcio offensivo, anche ripartendo in velocità, ma soprattutto con attacco degli spazi, qualità e portando tanti giocatori davanti. La squadra di Ranieri era affascinante: era addirittura la terza peggiore della Premier per palle perse e non eccelleva nel possesso, ma ha vinto un campionato ripartendo velocissimo. Schmeichel in porta; Simpson, Morgan, Huth e Fuchs in difesa. A centrocampo Mahrez, Drinkwater, Kanté e Albrighton. Poi c'era Okazaki, mi faceva impazzire, correva a tutto campo; e un incredibile Vardy davanti. Il paragone non mi sento di farlo, però il Sassuolo potrà stare vicino alle prime posizioni e fare un bel campionato, magari facendo quello che ha fatto l'Atalanta nel recente passato".

Piccinini e Marchegiani: "Sassuolo, qualità collettive e dei singoli" Dunque la questione del gioco espresso dal Sassuolo che diventa centrale: "L'idea di calcio di De Zerbi si vede spesso - dice Sandro Piccinini -, in certe situazioni anche in modo clamoroso. La qualità del gioco paga, ma ricordiamo che c'è anche qualità nei singoli. E sabato con l'Inter sarà una bella prova della verità per tutte e due". Continua Luca Marchegiani: "Inoltre De Zerbi valorizza i giocatori non solo all'interno della propria impostazione di gioco, ma li fa crescere in assoluto. Il Berardi di ora è superiore al giocatore già di talento, ma discontinuo, che conoscevamo. Locatelli è diventato importante, e anche in Nazionale ha giocato benissimo. Se togli i giocatori del Sassuolo dal loro contesto non perdono tutto quello che hanno guadagnato con De Zerbi. Il paragone col Leicester? Non può vincere il campionato perché in difesa non è altrettanto forte".