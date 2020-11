Spezia, previsto per il 16/12 il ritorno al Picco

Il club ligure ha fatto sapere che i lavori stanno procedendo nei tempi stabiliti e che la data di ritorno al Picco è fissata al 16 dicembre per la gara col Bologna se il sopralluogo della prossima settimana dovesse dare esito positivo

Lo Spezia tornerà allo stadio Alberto Picco il prossimo 16 dicembre. A comunicarlo è il club, con una nota sul proprio sito ufficiale, in cui rende noto che i lavori di adeguamento dell'impianto stanno procedendo secondo i tempi prestabiliti. Tuttavia, a causa delle tempistiche per il trasferimento delle strumentazioni relative alla Goal Line Technology e al VAR dal Manuzzi di Cesena, è stato deciso di spostare la data dell'esordio nel proprio stadio dal 5 al 16 dicembre, in occasione della partita col Bologna.