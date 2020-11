Torino, infortuni per Belotti e Verdi: il report

Il capitano granata aveva accusato un problema nel riscaldamento prima di giocare con l’Inter, mentre Verdi si è infortunato nel finale del primo tempo. Il club ha comunicato le loro condizioni: gonalgia al ginocchio per Belotti, distrazione muscolare per l’ex Napoli

Rientrato da Milano dopo la sconfitta con l’Inter, il Torino ha ripreso subito le attività al Filadelfia in vista della sfida di Coppa Italia con l’Entella ma ha dovuto fare a meno di Andrea Belotti e Simone Verdi. L’attaccante si era fermato nel riscaldamento pre-partita ed era stato sostituito da Zaza, che poi è andato in gol. Per lui si tratta di un riacutizzarsi della gonalgia al ginocchio destro già avvertita nelle scorse settimane. Gli esami invece a cui è stato sottoposto Verdi hanno evidenziato l'interessamento distrattivo parziale dell'adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizione verranno monitorate di giorno in giorno.