Contro l'Inter a San Siro è successo di nuovo: il Toro vinceva 2-0 e poi è finito ko 4-2. Prima ancora le rimonte subite contro il Sassuolo negli ultimi cinque minuti, quella della Lazio con due reti addirittura nel recupero e non solo. Nessuno in A ha perso più punti da situazione di vantaggio della squadra di Giampaolo, e in Europa? Altre due squadre italiane nella classifica dei top 5 campionati del continente. Dati Opta

CHI HA GUADAGNATO PIÙ PUNTI DA SVANTAGGIO IN EUROPA?