Chi sono i giocatori che, nell'anno solare 2020, hanno realizzato almeno 10 gol e 10 assist in uno dei top-5 campionati europei? Berardi è l'unico giocatore di Serie A che è riuscito ad andare in doppia cifra in entrambe le categorie. Altri 23 sono i più vicini a raggiungere questo obiettivo. Vediamo chi sono: campionato per campionato