Cagliari, Simeone positivo al coronavirus

L'attaccante argentino è risultato positivo al coronavirus: salterà di sicuro le partite contro Verona in Coppa Italia e Spezia in campionato. Su Twitter rassicura i tifosi: "Per un pò dovrò allenarmi a casa, ma la cosa buona è che non ho quasi alcun sintomo. Mi sento bene e ho una grande voglia di tornare al più presto ad aiutare la mia squadra". Anche Godin era risultato positivo negli scorsi giorni"

Cattive notizie per il Cagliari, che dovrà fare a meno di Giovanni Simeone almeno nella partita di Coppa Italia in programma questo pomeriggio contro il Verona e in quella di campionato in calendario domenica prossima contro lo Spezia. L'attaccante argentino è infatti risultato positivo al Covid-19. "Il Cagliari Calcio comunica che nell'ambito dei test sanitari effettuati è emersa la positiva al Covid-19 di Giovanni Simeone - spiega una nota emessa dal club - il calciatore è stato subito isolato secondo quanto previsto dalle normative ministeriali e federali. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e inizieranno l'isolamento fiduciario con la possibilità per gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e partita". Simeone, a segno 5 volte in 8 partite di A in stagione, ha commentato la sua positività anche su Twitter: "Che sfortuna - le sue parole - per un pò dovrò allenarmi a casa, ma la cosa buona è che non ho quasi alcun sintomo. Mi sento bene e già ora ho una grande voglia di tornare al più presto ad aiutare la mia squadra".