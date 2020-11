La squadra di Di Francesco deve fare a meno di Simeone e Nandez. In attacco giocherà Pavoletti come terminale offensivo, rientra Klavan, c'è anche Ounas. Nello Spezia Farias vince il ballottaggio con Agudelo, rientra Ferrer e parte dal 1'. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD