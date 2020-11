Il centrocampista, risultato positivo durante la sosta per le nazionali, è guarito dal coronavirus: tampone negativo, ora l'iter per il definitivo rientro in campo. L'Inter spera di recuperarlo già per la gara contro il Sassuolo

Importante recupero a centrocampo per l'Inter, che ritrova Marcelo Brozovic. A due settimane di distanza dalla notizia della positività al Covid-19, il tampone del centrocampista ha dato esito negativo. Brozovic è quindi pronto a rientrare in campo, molto probabilmente già sabato pomeriggio in occasione della gara del Mapei Stadium contro il Sassuolo in programma alle ore 15. Il croato dovrà ora effettuare tutto l'iter necessario per il rientro, con tanto di visite d'idoneità per ricevere l'ok definitivo per il ritorno in campo. Per Antonio Conte una nuova, importante pedina per il centrocampo in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League.