Un popolo in lutto, il mondo intero in lacrime. Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, se ne è andato all’età di 60 anni dopo un arresto cardiaco che l’ha colpito mentre era in casa con i suoi familiari. L’Argentina, come è comprensibile, si è fermata e ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale per provare a omaggiare nella miglior maniera possibile quello che sarà per sempre il simbolo per eccellenza del paese sudamericano. Nella notte italiana migliaia di persone si sono riversate per le strade non solo della capitale Buenos Aires, prendendo d’assalto i luoghi simbolo del Maradona uomo e calciatore. Primo tra tutti la Bombonera, lo stadio dei suoi Boca Juniors, dove il palchetto dal quale Diego era solito vedere le partite dal vivo è rimasto illuminato per tutta la notte per un primo e simbolico omaggio. Alle 10 di sera argentine, poi, un lungo applauso è scattato spontaneo da parte delle migliaia di persone asserragliate per le strade come ulteriore gesto di commiato nei confronti del loro idolo indiscusso. E da oggi tutti i suoi tifosi avranno modo di salutarlo per l’ultima volta nella camera ardente allestita fino alle 16 ore locali alla Casa Rosada in Plaza de Mayo a Buenos Aires, dove la salma di Diego è stata traslata nelle prime ore della mattina e dove sono attese almeno un milione di persone.