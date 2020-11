Un lunghissimo applauso, alle ore 10 in punto, ha unito l’Argentina nel ricordo del più grande 10 di sempre. In tutto il mondo stadi illuminati per Diego, a partire dalla “sua” Bombonera fino all’altra “casa” del Pibe, il San Paolo di Napoli. All’Azteca deposta una corona di fiori davanti alla porta in cui segnò il gol più bello della storia del calcio

VIDEO. ORE 10, IN ARGENTINA LACRIME E APPLAUSI PER MARADONA