Anche Nandez è positivo: Cagliari in isolamento

Il club ha comunicato che il centrocampista è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore è in quarantena, con il resto della squadra che è in isolamento fiduciario. Salterà le partite con Spezia e Verona, possibile il rientro con l'Inter in caso di tampone negativo

In seguito agli ultimi test sanitari effettuati, il Cagliari ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale la positività al coronavirus di Nahitan Nandez. Il centrocampista è stato prontamente isolato secondo quando previsto dalle normative in vigore. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e proseguono l’isolamento fiduciario domiciliare, con la possibilità per tutti i calciatori di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita. Il club – si legge nella nota – resterà in contatto con le autorità sanitarie e continuerà ad osservare quanto stabilito dal protocollo. Nandez salterà sicuramente le gare di campionato con Spezia e Verona, con la speranza di rientrare in caso di esito negativo del tampone per la partita con l'Inter del prossimo 13 dicembre.