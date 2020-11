20.648 casi su 176.934 tamponi, 541 decessi

Spadafora: "Sostengo rinvio oneri fiscali calcio"

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a 'Rai 2': "Io sono d'accordo sull'emendamento per la sospensione dei versamenti fiscali per le società di calcio fino al 30 aprile. Io non sono contro il calcio, visto che le entrate fiscali che garantisce allo Stato sostengono il mondo dello sport. Finora mi sono impegnato molto sullo sport di base, che ha molto sofferto per la pandemia, ma non per questo il calcio non va sostenuto, anzi"