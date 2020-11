Milan senza Ibra, dopo l'Europa cresce la fiducia

C'è Milan anche senza Ibra. Il Milan dei giovani, sceso in campo con un'età media di 23 anni e mezzo e che con i cambi del secondo tempo è scesa fino a 22. È un Milan che a Lille non ha vinto, ma che ancora una volta ha convinto, nonostante le assenze dei tanti giocatori risparmiati per il campionato. Senza Ibra che mancherà anche domenica, Rebic, pur senza segnare, continua ad essere decisivo in ogni partita dal suo ritorno in campo: assist a Castillejo per il gol dell'1-0, assist a Napoli per il 2 a 0 di Ibra, gol propiziato a Udine e ingresso provvidenziale contro il Verona. Adesso gli manca solo il gol.