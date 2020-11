Sassuolo-Inter, tutto quello che c'è da sapere

Queste due squadre si sono affrontate 14 volte in Serie A, con i neroverdi in vantaggio nei precedenti con 7 vittorie, contro le 5 dell'Inter e 2 pareggi. Il Sassuolo è avanti anche nel bilancio delle gare giocate in casa, con 4 successi contro i 3 dei nerazzurri. Dal 2015 a oggi, contro nessuna squadra l'Inter ha subito più sconfitte di quante ne ha subite contro il Sassuolo e la Juventus (7). In questi anni c'è stata anche una serie di 4 ko di fila contro i neroverdi, che i nerazzurri hanno riscattato rimanendo imbattuti nelle tre sfide più recenti, grazie a una vittoria e due pareggi. L'Inter non ha mai registrato una striscia di quattro gare senza sconfitte contro il Sassuolo.

Curiosità

Il Sassuolo è al secondo posto a -2 dal Milan capolista ed è tra le squadre ancora imbattute in questo campionato, insieme proprio ai rossoneri e alla Juventus. Cinque vittorie e tre pareggi in questa stagione per la squadra neroverde, che solo un'altra volta ha registrato una serie più lunga di gare senza sconfitte: 11 tra maggio e settembre 2015. Nell'era Conte, l'Inter ha vinto 15 delle 23 partite giocate in trasferta in Serie A , più di ogni altra squadra dall'inizio della scorsa stagione. Queste sono le due squadre con più sequenze su azione con almeno 10 passaggi (140 il Sassuolo e 126 l'Inter): solo il 21% di queste per la squadra di De Zerbi e il 22% per quella di Conte hanno però portato a un tiro o a un tocco in area avversaria, con ben quattro squadre che hanno fatto meglio in percentuale. Il 26% dei gol segnati nell'ultima mezz'ora in questa Serie A (25 su 96) è stato realizzato da Sassuolo (14) e Inter (11), con la Roma al terzo posto a quota 8.

Quali giocatori possono essere protagonisti

È in gran forma Domenico Berardi, unico giocatore in doppia cifra sia nei gol che negli assist in Serie A nell'anno solare 2020. Oltre a lui, nei top 5 campionati europei hanno raggiunto questo traguardo solo Lionel Messi, Bruno Fernandes e Thomas Muller. L'attaccante del Sassuolo è andato a segno in sei delle sue ultime nove sfide contro l'Inter. Tra i giocatori attualmente in Serie A, solo Zlatan Ibrahimovic (8) ha realizzato più reti contro i nerazzurri. Contro il Torino, Romelu Lukaku è rientrato con una doppietta. Nell'era dei tre punti a vittoria, solo due giocatori oltre il belga hanno segnato almeno 7 reti nelle prime 7 presenze stagionali con la maglia dell'Inter: Vieri (9 nel 2001/2002 e 8 nella stagione successiva) e Zlatan Ibrahimovic (7 nel 2007/2008).