Serie A, curiosità e statistiche della 9^ giornata

La nona giornata di Serie A parte sabato 28 novembre alle 15 con Sassuolo-Inter. Juve a Benevento, alle 12.30 di domenica c'è Lazio-Udinese. Il Milan ospita la Fiorentina, domenica sera ecco Napoli-Roma. Si chiude il lunedì con Torino-Sampdoria e Genoa-Parma. Numeri e curiosità delle 10 sfide in calendario SERIE A, I POSITIVI AL COVID SQUADRA PER SQUADRA

Sassuolo-Inter, sabato 28 novembre, ore 15:00 Il Sassuolo di De Zerbi si presenta al fischio d'inizio della nona giornata in seconda posizione ed è la squadra che ha battuto più volte l'Inter dal 2015 ad oggi: ben 7, tante quante la Juventus. Nelle ultime tre gare tra le due formazioni sono però arrivate due vittorie nerazzurre e un pareggio. Al Mapei Stadium non è mai comparso il segno X. Occhio al rendimento dell'Inter fuori casa: 15 vittorie su 23 trasferte. Nessuno ha fatto meglio dall'inizio della scorsa stagione. Attaccanti a confronto: Domenico Berardi è andato a segno in sei delle sue ultime nove sfide di campionato contro l’Inter ed è l'unico giocatore di Serie A in doppia cifra sia di gol che di assist nel 2020 (10 reti + 10 assist). Nell'era dei tre punti, solo due giocatori oltre Romelu Lukaku hanno segnato almeno 7 gol nelle prime sette presenze stagionali di Serie A con l’Inter: Christian Vieri (nove nel 2001/02 e otto nel 2002/03) e Zlatan Ibrahimovic (sette nel 2007/08). Benevento-Juventus, sabato 28 novembre, ore 18:00 Due soli confronti in A tra le due squadre, con doppio successo bianconero. Il Benevento 2020/21 ha però già vinto tante partite quante ne aveva vinte in tutto il campionato di A 2017/2018, il primo nella storia del club sannita: 3. La Juve ha vinto solo una delle ultime 8 trasferte di A: 4-1 contro lo Spezia lo scorso 1 novembre. Occhi sulle panchine: Filippo Inzaghi e Andrea Pirlo, hanno giocato 156 incontri di Serie A da compagni di squadra al Milan. In attacco il primo potrebbe puntare su Gianluca Lapadula, che ha preso parte a cinque degli ultimi sette gol in Serie A del Benevento (tre reti e due assist). Lo stadio di Benevento porta bene a Paulo Dybala, che ha realizzato l’ultima delle sue tre triplette in Serie A proprio al Ciro Vigorito, nell’aprile 2018.

Atalanta-Verona, sabato 28 novembre, ore 20:45 leggi anche Immobile: "CR7 e Ibra mi spingono a dare di più" Il sabato di A si completa al Gewiss Stadium. Confronto numero 41 in A tra Atalanta e Verona, con una sola vittoria dell'Hellas nelle ultime 16 trasferte a Bergamo: 2-1 nell’aprile 2014 firmato da Massimo Donati e Luca Toni. Il Verona è la squadra tra quelle attualmente in A che aspetta da più tempo la vittoria fuori casa. Non arriva da gennaio 2020, 2-0 alla Spal. Dopo aver messo a segno 13 gol nelle prime tre gare di questa Serie A, l’Atalanta ne ha realizzati appena cinque nelle cinque partite più recenti, più solo di Genoa (tre) e Crotone (quattro) nel periodo. I bergamaschi restano però la squadra che ha segnato di più nel primo tempo di questa Serie A (12 gol). Curiosità: Josip Ilicic ha segnato quattro reti in tre sfide di A contro il Verona, compresa la sua prima tripletta in assoluto nella competizione in un 5-0 nel marzo 2018. Lazio-Udinese, domenica 29 novembre, ore 12.30 Il lunch match domenicale è all'Olimpico: la Lazio è imbattuta da 11 gare di Serie A contro l’Udinese, parziale in cui ha ottenuto ben nove successi e tenuto la porta inviolata nove volte, con i friulani mai a segno nelle ultime cinque trasferte contro i biancocelesti. Quest'anno però la Lazio ha ottenuto appena cinque punti in casa in questo campionato (1V, 2N, 1P), non partiva così male dopo quattro gare interne di Serie A dal 2011/12, quando poi vinse la quinta. Lente di ingradndimento su Ciro Immobile, che ha preso parte a 11 gol in 10 gare di Serie A contro l’Udinese (otto reti e tre assist). Solo contro la Sampdoria (13) ha fatto meglio nella competizione.

Bologna-Crotone, domenica 29 novembre, ore 15:00 leggi anche Infortunio Ibra: "Torno tra una o due settimane" Appena quattro i precedenti in A tra le due squadre, con due vittorie per parte. Il 21 agosto 2016 il Crotone ha fatto il suo esordio assoluto in campionato proprio a Bologna: partita persa 1-0 con un gol di Mattia Destro. I calabresi non vincono da 11 partite in Serie A, mentre quella di Mihajlovic è la squadra che ha pareggiato più incontri casalinghi in A nel 2020, ben 6. Il Bologna subisce gol da 41 partite di Serie A e potrebbe eguagliare la peggior serie in assoluto di gare consecutive senza tenere la porta inviolata nei cinque maggiori campionati europei: 42 del Bordeaux nel 1960. Il Crotone invece non ha trovato il gol nelle sue ultime due gare di campionato. Milan-Fiorentina, domenica 29 novembre, ore 15:00 La squadra di Pioli arriva in vetta alla classifica alla sfida contro una squadra già allenata in carriera dall'attuale allenatore rossonero. Il Milan ha vinto 72 partite di Serie A contro la Fiorentina (44N, 44P), ma solo in cinque degli ultimi 18 confronti ha trovato la vittoria. I rossoneri vanno a segno da 28 gare di campionato e puntano a toccare quota 29, come accaduto solo tra dicembre 1972 e dicembre 1973. Il Milan è, con l’Atletico Madrid, una delle due squadre ancora imbattute nei cinque maggiori campionati europei da quando si è ripreso a giocare dopo lo stop forzato primaverile. La Fiorentina ha perso l'ultima gara in A, contro il Benevento: l’ultimo allenatore a perdere le prime due partite di una sua esperienza viola è stato proprio Pioli nel 2017.

Cagliari-Spezia, domenica 29 novembre, ore 18:00 leggi anche Cagliari, Simeone positivo al coronavirus Prima sfida in Serie A nella storia dei due club. Lo Spezia ci arriva dopo aver ottenuto nove punti nelle prime otto giornate di Serie A: l’ultima squadra capace di fare meglio dopo nove giornate all'esordio nel massimo campionato è stata il Siena nel 2003/04, con 10 punti. Il Cagliari ha invece mantenuto la porta inviolata nell’ultima partita interna di campionato e non rimane due gare casalinghe di fila senza subire gol da ottobre 2018. Curiosità: i sardi hanno vinto tutte le ultime quattro partite interne contro squadre liguri in Serie A: solo tra il 1974 e il 1982 è arrivato a cinque successi casalinghi di fila. Italiano si affida in attacco a M'Bala Nzola, che ha segnato due gol e fornito un assist in trasferta in questo campionato: tra i giocatori delle squadre neopromosse nessuno ha partecipato a più reti in gare esterne rispetto a lui. Napoli-Roma, domenica 29 novembre, ore 20:45 Classica del calcio italiano, giocata già 146 volte in passato in Serie A. Il Napoli ha vinto quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro la Roma (1N, 2P), un solo successo in meno rispetto a quelli ottenuti nelle precedenti 23 sfide (6N, 12P). Gli azzurri hanno però perso le ultime due partite casalinghe di campionato. La Roma ha invece ottenuto 17 punti nelle prime otto partite di campionato e si affida alla grande forma di Henrikh Mkhitaryan, in rete cinque volte nelle ultime due partite di campionato: prima di lui, l’ultimo giocatore della Roma a realizzare due marcature multiple consecutive era stato Edin Dzeko nel 2017. Occhio anche a Dries Mertens, che ha segnato cinque gol nelle ultime sette partite di Serie A contro la Roma, dopo essere rimasto a secco nelle prime sei sfide contro i giallorossi.