Totti: "Maradona è stato il primo a chiamarmi quando ho smesso"

Totti non ha dubbi: "Diego era il calcio", dichiara l'ex capitano della Roma intervistato da "Verissimo". "Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. In campo era inimitabile, neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui. Lo voglio ricordare così, è come se non fosse mai morto, rimarrà sulla terra perché era diverso da tutti gli altri", aggiunge l'ex capitano della Roma.