I gialloblù vincono a Bergamo e salgono al sesto posto della classifica: "Non siamo in una situazione tale per dire che possiamo puntare all'Europa League, ma non so cosa ci riserverà il campionato". Prima vittoria per l'allievo Juric contro il maestro "Nel calcio Gasp è stato tutto. Lui stasera contento per me? Non ci credo" ATALANTA-VERONA 0-2, GOL E HIGHLIGHTS

E' un Verona ammazza-grandi: i gialloblù, dopo aver fermato Roma, Juventus e Milan, sbancano il Gewiss Stadium e vincono 2-0 sul campo dell'Atalanta. La formazione di Ivan Juric vola al sesto posto della classifica a quota 15 punti e sogna in grande. L'allenatore croato, però, mantiene i piedi ben saldi a terra: "In tutta onestà devo dire che siamo stati l'unica squadra ad aver venduto tutti i giocatori possibili nell'ultimo mercato. Quello che sta accadendo in questo periodo non è la normalità, non siamo in una situazione tale da poter dire che possiamo andare in Europa League. Se me lo chiedete ora dico di no, poi non posso sapere cosa ci riserverà il campionato e non escludo nulla. Anche l'anno scorso avrei detto di no al nono posto finale e poi ci siamo arrivati".