Continuano gli alti e bassi della Juventus: dopo le vittorie contro Cagliari e Ferencvaros, i bianconeri rallentano e pareggiano sul campo del Benevento. Un mezzo passo falso arrivato senza Cristiano Ronaldo, rimasto a Torino. Sulla prestazione dei suoi ha commentato così Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Avevamo gestito bene il primo tempo, andando in vantaggio e creando le occasioni per chiuderla. Non siamo ancora bravi a capire i momenti della partita. Su un calcio d'angolo, invece di perdere un po' di tempo, abbiamo battuto rapidamente, loro sono ripartiti e ci hanno fatto gol. Quando ci mancano alcuni giocatori d'esperienza facciamo fatica, come era già successo altre volte. Quando si sporcano le partite non riusciamo a vincere. Facciamo bene solo quando abbiamo la possibilità di giocare e non sempre le partite sono così. Era già successo a Crotone e contro il Benevento è andata allo stesso modo. Dobbiamo essere più bravi a chiudere le partite, manchiamo di personalità e su questo dobbiamo lavorare".