Inzaghi: "Scudetto? Dipende solo da noi"

L'allenatore della Lazio prepara la partita contro l'Udinese: "Affrontiamo una delle migliori difese del campionato, non pensiamo alla partita di Champions contro il Dortmund. Strakosha o Reina? Non l'ho ancora comunicato ai portieri. Ho poco turnover in testa, con le cinque sostituzioni è cambiato il calcio"

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del lunch match domenicale (Lazio-Udinese si gioca alle 12.30) rispondendo alle domande dei giornalisti partendo dal lutto per la morte di Maradona per arrivare ad affrontare i temi relativi alla sua squadra.

Il calcio mondiale sta piangendo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Lei che ricordo ne ha? "È andata via una leggenda del calcio. Lo ricordo con piacere, nell'ottobre del 2016 quando ci fu la parta della Pace venne qui ad allenarsi. Diede calore a tutti, ha lasciato un vuoto enorme". Passiamo al campo. Dopo l'emergenza ritrova alcuni titolari come Milinkovic-Savic. Sta pensando di fare turnover? "Ho poco turnover in testa, perché con le cinque sostituzioni è cambiato il calcio. Ormai non ci sono più i panchinari ma rose molto lunghe. Domani mi mancheranno ancora Muriqi e Lulic, che sarebbero stati importanti in questo momento della stagione". Come sta Lulic? "Aveva fatto 15 giorni al massimo della fora, poi ha avuto un rallentamento. Siamo comunque avanti rispetto a quanto mi sarei immaginato. Entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo lo avremo con noi". Quali sono le condizioni di Correa? "Correa è un giocatore intelligente, che ha il pregio di volersi sempre migliorare e di sapersi gestire".