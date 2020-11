Sassuolo-Inter, dove vedere la partita in tv

Al Mapei Stadium il big match tra Sassuolo e Inter, valido per la nona giornata di Serie A: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

La nona giornata si apre con una grande sfida, quella del Mapei Stadium tra Sassuolo e Inter. I neroverdi sono ancora imbattuti in campionato e, al momento, sono al secondo posto a -2 dal Milan. L'Inter è al quinto posto, tre punti dietro la squadra di Roberto De Zerbi, e vuole riscattarsi in campionato dopo la deludente sconfitta subita contro il Real Madrid in Champions League. In palio, dunque, tre punti pesanti per il prosieguo della stagione di queste due squadre.