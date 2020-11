Sassuolo-Inter, le probabili formazioni

A De Zerbi mancheranno sia Caputo che Defrel, quindi in attacco spazio ancora a Raspadori. In dubbio la presenza di Djuricic e Chiriches tra i neroverdi. Conte invece potrebbe lanciare Sanchez dal primo minuto al posto di Lukaku

Sassuolo, Djuricic in ballottaggio

Non vuole smettere di stupire, il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che si prepara ad affrontare l'Inter. Gli emiliani dovranno fare i conti con diverse assenze: Caputo, Defrel, Haraslin e Ricci non saranno a disposizione dell'allenatore. Djuricic non è ancora in condizione ottimale, si deciderà il suo eventuale impiego a ridosso della partita. In ballottaggio anche la presenza di Chiriches, ma anche lui potrebbe partire titolare con Ferrari. Completano il reparto Toljan (in vantaggio su Ayhan) e Rogerio.

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Roberto De Zerbi.