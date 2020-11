Fonseca: "Noi senza coraggio, sconfitta meritata"

La peggior Roma della stagione, finisce a Napoli l'importante striscia positiva (11 gare senza ko tra Serie A ed Europa League) dei giallorossi: "Abbiamo avuto poco coraggio e poca determinazione", Paulo Fonseca fa mea culpa nel postpartita ai microfoni di Sky Sport. "Ci voleva di più per affrontare una squadra forte come il Napoli. Semplice, nessuna scusa: loro hanno meritato e noi non abbiamo fatto niente per centrare un risultato diverso". Punti alla mano questa Roma sembra ridimensionata dagli scontri diretti: "Non eravamo i migliori del mondo prima di questa partita e oggi non siamo i peggiori", l'allenatore giallorosso non fa drammi. "Ogni sfida è un test per la mia Roma, abbiamo vinto diverse gare importanti facendo prestazioni di spessore. Oggi no e quando è così bisogna resettare e correggere gli errori: in difesa abbiamo avuto grande difficoltà soprattutto a destra, senza essere aggressivi, mentre in fase di possesso siamo stati sterili". La notte di Napoli per Maradona ha condizionato la squadra di Fonseca? "No", taglia corto lui. "Per tutti noi che amiamo il calcio e abbiamo visto Diego, era un giocatore differente e in questi giorni c'è grande dispiacere. Ma quando è iniziata la partita non abbiamo pensato ad altro". Poi su Dzeko: "La sua presenza in campo non influisce il nostro modo di giocare. Non possiamo dimenticare che è stato fermo a lungo, deve ancora ritrovare la miglior condizione fisica".